Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Oberhausen - Verkehrsunfall am Stauende - Mann lebensgefährlich verletzt - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots)

Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Oberhausen - Verkehrsunfall am Stauende - Mann lebensgefährlich verletzt - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Mittwoch, 23. Februar 2022, 14:55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 3 bei Oberhausen in Fahrtrichtung Köln wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Er war mit seinem Lkw auf das Heck eines am Stauende wartenden Sattelzugs aufgefahren. Die Richtungsfahrbahn musste über drei Stunden zum Teil voll gesperrt werden. Das längste Stauausmaß betrug 13.000 Meter.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 52 Jahre alter Mann aus Duisburg mit seinem Lkw auf der A 3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs und übersah aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe Sterkrade-Nord das Stauende. Er fuhr in der Folge auf das Heck des Sattelzugs eines 65-Jährigen aus Serbien auf. Aufgrund des Aufpralls wurde der 52-Jährige im Führerhaus eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren.

Aufgrund der Bergung des Verletzten sowie der Unfalllaufahme musste die Richtungsfahrbahn bis 18:20 Uhr zum Teil voll gesperrt werden. Bis zu 13.000 Meter Stau war die Folge.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell