POL-PPRP: Junge Frau unsittlich berührt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (14.02.2022), gegen 20:30 Uhr, soll eine 18-Jährige in der Bgm.-Trupp-Straße von einem unbekannten Mann unsittlich berührt worden sein. Die Frau ging in Richtung Bad-Aussee-Straße als der Täter im Bereich einer Pizzeria von seinem Fahrrad gesprungen sei und die Frau von hinten gepackt habe. Daraufhin hätte die 18-Jährige um sich geschlagen und sei schreiend über die Bad-Aussee-Straße in die Rheinstraße gerannt. Der Täter sei ihr zunächst gefolgt, aber dann verschwunden.

Der unbekannte Täter sei etwa 16-17 Jahre alt, etwa 1,63 m groß, hätte schwarze Haare, einen Oberlippenbart, eine sehr schmale Statur und ein schmales Gesicht gehabt. Er habe einen blauen Hoodie, eine hellgraue Jogginghose, schwarze Schuhe getragen und ein dunkles Fahrrad gehabt.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Jeder kann helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Beachten Sie hierzu folgende 6 Tipps Ihrer Polizei

1. Helfen Sie, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen

2. Fordern Sie andere aktiv und direkt zu Mithilfe auf

3. Beobachten Sie genau und prägen sich Täter-Merkmale ein

4. Organisieren Sie Hilfe unter Notruf 110

5. Kümmern Sie sich um Opfer

6. Stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung

Auf der Internet-Seite Zivile Helden - Zivilcourage zeigen gegen Hass im Netz und Radikalisierung (zivile-helden.de) finden Sie weitere umfangreiche Informationen.

