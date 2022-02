Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Eingangstür von Ernst-Reuter-Schule beschädigt

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 11.02.2022, gegen 17:00 Uhr und dem 14.02.2022, gegen 06:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Tür- bzw. die Fensterverglasung am Eingangsbereich im rückwärtigen Bereich der Ernst-Reuter-Schule in der Schlesier Straße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

