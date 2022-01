Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Zeugen gesucht

Itterbeck (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es auf der Ringstraße in Itterbeck zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße in Richtung Wielen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und beschädigte anschließend einen Bewässerungsbrunnen. Durch den Unfall verlor das Fahrzeug mehrere geladene Kisten Bier, wodurch Scherben und Flaschen auf der Straße verteilt wurden. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

