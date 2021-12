Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfälle mit Verletzten

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Freitag Abend, um 22:44 Uhr wurde der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz am Heifeskamp gemeldet. Da nach ersten Angaben von mehreren verletzten Personen ausgegangen werden musste, entsandte die Leitstelle einen Hilfeleistungszug sowie Kräfte des Rettungs- und Führungsdienstes zur Einsatzstelle. Aus ungeklärter Ursache waren auf dem Parkplatz zwei PKW zusammengestoßen. Dabei wurden insgesamt 4 Personen verletzt, von denen 3 Personen in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Nachdem der Einsatz beendet war, wurden die noch vor Ort befindlichen Kräfte zu einem weiteren Verkehrsunfall an der Mellinghofer Straße, unweit der ersten Einsatzstelle, beordert. Dort war ein PKW von der Straße abgekommen und stand in der Gleisanlage der Straßenbahn. Der Fahrer des Fahrzeuges kam in ein Mülheimer Krankenhaus. Zur Bergung des Fahrzeuges war die Straßenbahnlinie gesperrt und die Oberleitung wurde stromlos geschaltet. Um 0:00 Uhr waren beide Einsätze beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell