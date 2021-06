Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall - Wülfrath - 2106076

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstag, den 14.06.2021, gegen 10:35 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Volvo-Fahrer die Meiersberger Straße in Fahrtrichtung Wülfrath. In Höhe einer Einfahrt zu den dortigen Kalkwerken geriet er auf den Linksabbieger-Fahrstreifen. Dort fuhr er auf einen stehenden LKW eines 54-Jährigen, der mit seinem LKW auf das Firmengelände abbiegen wollte. Sein Fahrzeug drehte sich um 180 Grad und kam an der rechtsseitigen Leitplanke in Gegenrichtung zum Stehen. Dabei verletzte sich der Volvo-Fahrer schwer. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme erhielten die Polizeibeamten Hinweise auf mögliche körperliche Mängel des 21-jährigen, die ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein könnten. Daher wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft sein Führerschein beschlagnahmt. Das Fahrzeug des 21-jährigen musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in mittlerer Höhe.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell