FW-MH: Verkehrsunfall BAB40 in Höhe Mülheim-Winkhausen durch verlorenes LKW-Rad #fwmh

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Donnerstag morgen, um 07:35 Uhr wurde der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr über die Leitstelle ein verunfalltes Fahrzeug auf der BAB40 in Fahrtrichtung Essen, kurz vor der Ausfahrt Mülheim-Winkhausen, gemeldet. Da nach ersten Angaben von einer verletzten Person ausgegangen werden musste, entsandte die Leitstelle einen Hilfeleistungszug sowie Kräfte des Rettungs- und Führungsdienstes zur Einsatzstelle. Kurz vor der Ausfahrt Mülheim Winkhausen hatte vermutlich ein LKW ein Rad verloren, welches auf der mittleren Spur der BAB40 zum Liegen kam. Mehrere Fahrzeuge konnten dem Hindernis nicht ausweichen und fuhren in das LKW-Rad. Ein PKW mit drei Insassen wurde dabei erheblich beschädigt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die Insassen des verunfallten Pkw bereits durch Ersthelfer außerhalb des Fahrzeuges betreut. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und eine Versorgung der Patienten durchgeführt. Insgesamt wurden drei verletzte Personen aus dem erheblich beschädigten PKW in verschiedene nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die BAB40 in Fahrtrichtung Essen durch die Polizei für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Der Einsatz der Feuerwehr auf der Autobahn war gegen 08:30 Uhr beendet. (HJF)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell