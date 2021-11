Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Angebranntes Essen auf Herd sorgt für Feuerwehreinsatz in Mülheim-Saarn - Aufmerksame Nachbarn sowie ein ausgelöster Heimrauchmelder verhindern Schlimmeres

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Verbranntes Essen war der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Lehnerstraße in Mülheim-Saarn.

Gegen 13:00 Uhr meldete sich ein Mieter einer benachbarten Wohnung bei der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr. Er berichtete von Brandgeruch und einem lauten Warnton eines Heimrauchmelder aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Daraufhin wurden unter dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr zur Einsatzstelle entsandt.

Bereits im Flurbereich war Rauch sowie Brandgeruch wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte haben sich unter Atemschutz Zutritt zur Wohnung verschafft. Nachdem der Topf mit den verkohlten Resten vom Herd genommen wurde und die Wohnung gelüftet war, konnte die Einsatzstelle nach etwa 30 Minuten der Polizei übergeben werden.

Das Vorhandensein und Auslösen des Heimrauchmelders in der Wohnung sowie die aufmerksamen Nachbarn, haben in diesem Fall Schlimmeres verhindert. An dieser Stelle weisen wir noch einmal auf die Rauchmelderpflicht in NRW hin. (THe)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell