Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl eines Blumenkübels

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Nacht zu Montag, 15.11.2021, haben vermutlich mehrere Diebe einen schweren Blumenkübel aus Kupfer aus einem Garten an der Straße Große Howe abtransportiert.

Eine Anwohnerin bemerkte am Montagmorgen, gegen 09:00 Uhr, dass der Blumenkübel nicht mehr auf dem Rasen in ihrem Garten stand. Zuletzt hatte sie ihn am Sonntagabend, gegen 21:00 Uhr, auf dem Grundstück in Nähe der Einmündung der Taubenstraße gesehen.

Bislang ist unklar, wie die Einbrecher den Kübel abtransportierten. Die Anwohnerin schätzt, dass das Metallgefäß nicht von einer Person getragen werden kann und dass ein normaler Pkw zum Transport nicht ausreichen würde.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell