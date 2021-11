Polizei Bielefeld

POL-BI: Randalierer leistet erheblichen Widerstand

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Am Samstagmorgen, 13.11.2021, randalierte ein 34-jähriger Bielefelder in der Straße Am Petristift. Der betrunkene und aggressive Mann wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 06:25 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei über einen Randalierer informiert, der im Bereich Am Petristift und Heepermark, mehrere Personen mehrfach bedroht und beleidigt haben soll. Zudem hatte er ein Klingelschild und mehrere Klingelknöpfe stark beschädigt.

Zeugen teilten den alarmierten Beamten mit, dass sich der Mann in einem Touran aufhalten würde, der in Sichtweite geparkt stand und leichte Unfallspuren aufwies. Vor dem Pkw, der eine noch warme Motorhaube hatte, stießen die Beamten auf das Portemonnaie des Randalierers, der schlafend auf dem Fahrersitz saß.

Als die Beamten den Mann aufweckten, sprach er undeutlich und lallend. Zudem beleidigte er die Polizisten, die ihm sein verlorenes Portemonnaie überreichten. Die Aufforderung sich ruhig zu verhalten ignorierte der 34-Jährige. Da er sich vehement gegen eine Durchsuchung wehrte, musste er schließlich am Boden liegend fixiert und in einen Gefangenentransportwagen verbracht werden.

Er wurde vorläufig festgenommen. Eine Blutprobenentnahme zum Nachweis von Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum wurde durchgeführt.

Die Halter des Touran gaben an, dass der 34-Jährige die Fahrzeugschlüssel des Pkw in der Nacht unberechtigt erlangt haben muss.

Der Bielefelder muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs und Verkehrsunfallflucht verantworten. Zudem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmitteln und Sachbeschädigung.

