Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektionen Lübeck und Ratzeburg/ 10 Stunden 110: #10h110HL

Live-Twitter-Aktion aus der Einsatzleitstelle in Lübeck

Lübeck (ots)

Zum Tag des Notrufs beteiligen sich die Pressestellen der Polizeidirektionen Lübeck und Ratzeburg und die Regionalleitstelle "Süd" an einer Aktion von Polizeibehörden aus ganz Deutschland. Diesen Freitag (1.10.) twittern wir ab 11:00 Uhr live aus der Einsatzleitstelle in Lübeck und wollen Einblicke in die vielfältigen Einsätze liefern, die Polizistinnen und Polizisten im Streifendienst tagtäglich zu bewältigen haben.

Für 10 Stunden nehmen wir Interessierte live mit und berichten über nahezu alle* Einsätze, die durch unsere Leitstelle an die #Streifenwagen in den Zuständigkeitsbereich in den Kreisen Stormarn, dem Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und der Hansestadt Lübeck weitergegeben werden.

Folgt uns/Folgen Sie uns einfach auf Twitter (@sh_polizei) oder beobachtet/beobachten auf Twitter den Hashtag #10h110HL.

Unter #110polizei gibt es außerdem Infos zum bundesweiten Aktionstag.

* Manche Einsätze können wir nicht oder nur zeitversetzt twittern, z.B. wenn wir Rücksicht auf Einsatztaktik nehmen oder personenbezogene Daten geschützt werden müssen. Vielen Dank für das Verständnis!

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell