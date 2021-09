Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- Kronsforder Allee

Bagger auf Tieflader blieb an Brücke hängen

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (28.09.2021) blieb ein Traktorfahrer mit seiner Ladung unter einer Eisenbahnbrücke in der Kronsforder Allee hängen. Auf seinem Tieflader hatte er einen Bagger geladen. Er konnte sich selbstständig befreien. Verletzt wurde niemand. Gegen 15:45 Uhr befuhr ein 39jähriger Mann aus dem Kreis Segeberg mit seinem Fahrzeuggespann die Kronsforder Allee stadteinwärts, als er unter einer Eisenbahnbrücke stecken blieb. Erst durch das Absenken des Baggerarmes konnte er schließlich durch die Unterführung hindurch fahren. Der Mann blieb unverletzt. Der geladene Bagger wurde durch den Unfall beschädigt und verlor Hydraulikflüssigkeit, welche auf die Straße tropfte. Inwieweit die Brücke beschädigt wurde, ist noch unklar. Jedoch könne eine Beeinträchtigung an der Statik ausgeschlossen werden. Nach Reinigung der Fahrbahn konnte diese, gegen 18:00 Uhr, durch die Polizei für den Verkehr wieder frei gegeben werden Der Fahrer muss sich nun in einem Bußgeldverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell