Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Farbschmierereien beim Sportplatz in Stadland +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bereits im Zeitraum von Mittwoch, 30. Dezember 2020, 00:00 Uhr, bis Donnerstag, 31. Dezember 2020, 10:20 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter das Gebäude der Sporthalle in der Hauptstraße in Seefeld.

Durch die Farbschmierereien in Form von Schriftzügen verursachten die Täter Schäden an dem Objekt in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell