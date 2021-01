Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Warnung vor telefonischen Gewinnversprechen +++ Aktuelle Anrufe in Lemwerder, Elsfleth und Ovelgönne

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Aktuell verzeichnet die Polizei ein erhöhtes Anrufaufkommen von Betrügern in Lemwerder, Elsfleth und Ovelgönne, die den Bürgerinnen und Bürgern telefonische Gewinnversprechungen machen - allerdings mit klarer Zahlungsanweisung.

Die Masche ist immer dieselbe: Eine Person meldet sich telefonisch und gibt bekannt, dass man bei einem Gewinnspiel eine hohe Geldsumme gewonnen hat - häufig eine Summe von mehreren tausend Euro.

Um diesen Gewinn zu bekommen soll man Google-Play-Karten, Playstation-Karten, Stream-Karten oder Ähnliches in einer Höhe von mehreren hundert Euro kaufen.

Diese Karten gibt es als Gutscheine an vielen Tankstellen sowie in Einzelhandelsgeschäften. Mit dem Kauf der Karten erhält der Käufer eine Art Gutschein und somit auch eine individuelle Nummer (PIN). Diese Nummer ist quasi Bargeld, denn wer sie hat, kann damit im Internet einkaufen.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird man dann wieder angerufen und muss die Gutschein-Nummer, die zu diesen erworbenen Karten gehören, telefonisch durchgeben. Danach würde dann ein Mitarbeiter der Bank vorbeikommen und den gewonnenen Geldbetrag übergeben.

Dem ist natürlich nicht so. Es wird kein Mitarbeiter einer Bank vorbeikommen und einen Geldbetrag auszahlen. Die Betrüger werden stattdessen mit der Geldsumme im Internet auf Einkaufstour gehen.

Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben -Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! -Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). -Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. -Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. -Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. -Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück. -Sichern Sie sich ab, indem Sie einen angeblichen Vertragsabschluss widerrufen und wegen arglistiger Täuschung anfechten. Verbraucherzentralen bieten dazu Musterschreiben an. Diese gibt es in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen sowie im Internet (www.verbraucherzentrale.de). -Kontrollieren Sie mindestens einmal im Monat Ihre Kontoauszüge und Ihre Telefonrechnung. -Lassen Sie unberechtigte Abbuchungen von Ihrer Bank oder Sparkasse rückgängig machen. Abbuchungen können Sie innerhalb einer bestimmten Frist problemlos widersprechen. Wenden Sie sich zudem unverzüglich an Ihren Bankberater. -Teilen Sie Ihrem Telefonanbieter schnellstmöglich mit, welche Forderung unberechtigt ist. Dieser hat dann eventuell noch die Möglichkeit, nur den berechtigten Teil des Rechnungsbetrags einzuziehen. Ist bereits eine Abbuchung über den gesamten Betrag erfolgt, sollten Sie dieser bei Ihrem Geldinstitut widersprechen und dann nur den berechtigten Teil der Telefonrechnung begleichen. -Unberechtigte Lastschrifteinzüge können den Tatbestand des Betrugs gemäß § 263 Strafgesetzbuch erfüllen. Erstatten Sie im Zweifel Anzeige bei der Polizei. - Informieren Sie Freunde, Familie und Bekannte! (Quelle:https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewin nversprechen/)

