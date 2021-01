Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher steigen in Geschäft ein

Dinslaken (ots)

Unbekannte sind in ein Geschäft an der Bahnstraße eingebrochen. Die Täter schlugen das Glas der Eingangstür ein, um in den Laden zu gelangen.

Die Polizei Dinslaken sucht Zeugen, die zur Tatzeit am Donnerstag gegen 03:00 etwas Auffälliges beobachtet haben. Denn zu dieser Zeit ging eine Alarmanlage an. Zeugen sollen sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell