Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich (Ems) - Gabelstapler in Brand geraten

Lengerich (Ems) (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz auf einem Parkplatz an der Straße Tannenkämpe in Lengerich alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 5.45 Uhr ein Gabelstapler ein Brand. Der Gabelstapler war am Anhänger eines Lkw angebaut. Der Stapler brannte komplett aus. Die Türen des Lkw-Anhängers wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Lengerich war mit vier Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell