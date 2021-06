Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Spiegel abgetreten in Wölfersheim ++ Peugeot überschlägt sich - Mann und Kind verletzt in Nidda ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 25.06.2021

Spiegel abgetreten

Wölfersheim: An den rechten Außenspiegeln von Autos ließ zwischen Samstag (19.6.) und Sonntag (20.6.) offenbar jemand seine Wut aus. An einem Citroen hing das Kunststoffgehäuse des Spiegels nur noch an den Kabeln herab. Die rechte Fahrzeugtür wies Kratzer und Dellen auf. An einem VW Golf war das Spiegelglas zersplittert und an einem Smart lag es, herausgelöst aus der Halterung, hinter dem Scheibenwischer. Allem Anschein nach, trat jemand, im Vorbeigehen, gegen die Spiegel der hintereinander geparkten Fahrzeuge und verursachte so die Schäden, die insgesamt im oberen dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Schild überfahren und geflüchtet

Friedberg: Der Fahrer eines PKW kam am Sonntag (20.6.) in den frühen Morgenstunden in der Saarstraße von der Fahrbahn ab. Auf dem Weg in Richtung Hanauer Straße überfuhr das Auto eine Verkehrsinsel an der Wilhem-Leuschner-Straße und begrub ein Verkehrsschild unter sich. Dabei verlor er seine Stoßstange. Trotz des Unfalls, entfernte sich der Fahrer mitsamt dem noch fahrbereiten Wagen unerlaubt vom Ort des Geschehens. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Opel des Modells Meriva. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise auf den PKW und dessen Fahrer entgegen.

Kleinkraftrad gestohlen

Friedberg: Neben der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße stellte am Donnerstag (24.6.) ein Mann gegen 21.30 Uhr sein Kleinkraftrad ab. Als er gut eine Stunde später mit dem silbernen Moped der Marke Kwangyang weiterfahren wollte, war das Kraftrad nicht mehr dort. Diebe hatten es offenbar gestohlen. Das Moped trug ein Versicherungskennzeichen und hat einen Wert von ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Peugeot überschlägt sich - Mann und Kind verletzt

Nidda: Zwischen Ober-Lais und Michelnau kam es am Donnerstag (24.6.) in den Abendstunden zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger aus dem Ostkreis verlor auf der regennassen Fahrbahn gegen 18.15 Uhr aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Peugeot. Der Wagen fuhr über die Bankette in eine Böschung und überschlug sich. Auf dem Dach liegend kam der PKW auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die Feuerwehr sperrte die Straße für Rettungs- und Bergungsarbeiten. Den 39-Jährigen flog ein Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch ein zweijähriges Kind saß mit im Unfallwagen und musste verletzt ins Krankenhaus verbracht werden. Das rundherum beschädigte Fahrzeug schleppte ein Abschleppwagen von der Unfallstelle.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell