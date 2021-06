Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruchversuch bei der Wehr in Schwalheim scheitert ++ Schwarzer Roller mit kräftigem Fahrer gesucht in Karben ++ Unfall nach Verlassen der Tankstelle - Polizei sucht Zeugen! ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 23.06.2021

Nach Auffahrunfall leicht verletzt I

Bad Nauheim: In der Karlstraße kam es am Dienstag (22.6.) zu einem Auffahrunfall. Der Fahrer eines Audi TT fuhr gegen 11.25 Uhr in Richtung Hauptstraße und wollte dort rechts abbiegen. Die Fahrerin eines Citroen fuhr hinter dem Mann aus Bayern her und beabsichtigte nach links in die Hauptstraße einzubiegen. Offenbar aus Unaufmerksamkeit fuhr sie dem Audi auf, dessen 54-jähriger Fahrer sich bei dem Zusammenstoß leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Einbruchversuch bei der Wehr scheitert

Bad Nauheim: Hebelmarken an einer Hintertür mussten die Floriansjünger in Schwalheim am Dienstagmorgen (22.6.) feststellen. Einbrecher hatten sich offenbar an der Tür zu schaffen gemacht und versucht in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr am Festplatz einzudringen. Die Tür hielt jedoch Stand, die Diebe zogen unverrichteter Dinge ab, hinterließen jedoch einen Schaden von etwa 200 Euro. Wann genau die Schäden verursacht wurden ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise auf Tat und Täter entgegen.

Unfall nach Verlassen der Tankstelle - Polizei sucht Zeugen! Bad Nauheim: Um Hinweise von Zeugen bittet die Polizei in Friedberg nach einer Unfallflucht am Montag (21.6.) im Eleonorenring Ecke Frankfurter Straße. Als gegen 19.25 Uhr ein PKW vom dortigen Tankstellengelände auf die Frankfurter Straße fuhr, krachte es dahinter. Das Fahrzeug fuhr offenbar einem silbernen Toyota in den Weg, der aus dem Eleonorenring in die Frankfurter Straße nach links einbog. Die Fahrerin des Toyota machte eine Notbremsung um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies erkannte der ihr nachfolgende Fahrer eines schwarzen 4er BMW zu spät und fuhr auf den Toyota auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang das Fahrzeug, das die Tankstelle zu diesem Zeitpunkt verließ, und dessen Fahrer. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus werden Zeugen des Vorfalls gesucht, die Hinweise auf Fahrzeug und Fahrer geben können.

Nach Auffahrunfall leicht verletzt II

Wölfersheim: Weil sie offenbar abgelenkt war, bemerkte die Fahrerin eines schwarzen Ford am Dienstag (22.6.) in der Straße "Am Greiling" nicht das Bremsmanöver des vor ihr fahrenden Hyundai. Die 82-Jährige fuhr gegen 10.45 Uhr auf den PKW auf und schob ihn auf den davor fahrenden Mini einer 29-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls, krachte der Hyundai in eine Grundstückseinfriedung aus Findlingen. Die Seniorin verletzte sich bei der Kollision leicht. Ihr Ford wies nach dem Zusammenstoß erhebliche Schäden auf, z.B. war die Achse gebrochen und das Rad zerstört. Am Hyundai i20 waren am linken Heck Derformationen feststellbar, der Schaden dürfte mit ca. 8000 Euro zu beziffern sein. Am Minicooper blieb eine zerkratzte und verbeulte rechte Fahrzeugseite zurück. Der Schaden liegt hier im mittleren vierstelligen Bereich. Ein Abschleppdienst musste die nicht mehr fahrbereiten Ford und Hyundai vom Unfallort transportieren. Neben der leicht verletzten Fordfahrerin, kamen die beiden anderen Fahrzeugführerinnen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Motorrad vom Hof gestohlen

Altenstadt: In der Einfahrt seines Hauses in der Chattenstraße, parkte ein Motorradfahrer am Samstagabend (19.6.) seine Maschine. Am Dienstagmorgen (22.6.) bemerkte er das Fehlen der Kawasaki. Offenbar hatten Diebe das unverschlossene Motorrad vom Grundstück geholt und entwendet. Das Leichtkraftrad vom Typ KMX 125 hat einen Wert von ca. 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Glück im Unglück

Laubach: Glimpflich ging ein Unfall am Dienstagnachmittag (22.6.) bei Laubach aus. Eine 27-Jährige aus dem Wetteraukreis fuhr mit ihren beiden Kindern von Gonterskirchen nach Ulfa. In einer Rechtskurve verlor die Frau offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Skoda und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sie fuhr in die Böschung stieß dort gegen einen Baumstumpf. Der PKW kippte zur Seite und blieb liegen. Leicht verletzt konnten sich Mutter und die beiden 1- und 6-jährigen Kinder aus dem Fahrzeug retten. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Grünberg, Tel.: 06401/9143-0 entgegen.

Schwarzer Roller mit kräftigem Fahrer gesucht! Karben: Die Polizei in Bad 'Vilbel sucht den Fahrer eines schwarzen Motorrollers, der am Dienstag (22.6.) an einem Unfall in Groß-Karben beteiligt gewesen sein soll. Der Fahrer eines weißen Skoda fuhr gegen 13.30 Uhr über die Homburger Straße in Richtung Rendel. An der Schillerstraße wollte der Mann nach rechts abbiegen. Während er einbog fuhr der Rollerfahrer rechts an ihm vorbei. Dabei befuhr er teilweise auch den Gehweg. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Skoda und schwarzem Roller, nachdem der Zweiradfahrer jedoch einfach weiterfuhr. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Am Skoda blieben Kratzer an rechter Felge und Kotflügel vorne zurück. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen schwarzen Motorroller mit 50 ccm und blauem Versicherungskennzeichen. Der Fahrer des Krafrades soll eine kräftige Statur haben und schwarz gekleidet gewesen sein. Er habe einen dunklen Helm getragen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Corina Weisbrod

