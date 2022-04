Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Testzelt eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Mehrere Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen (08.04.2022) in ein Corona-Testzelt an der Keplerstraße eingebrochen und haben Packungen mit Einweghandschuhen gestohlen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachtete gegen 04.15 Uhr, wie fünf Personen mehrere Schachteln aus dem Zelt holten und alarmierte die Polizei. Bereits vor dem Eintreffen der Polizisten waren die Unbekannten in Richtung Stadtgarten geflüchtet. Dabei ließen sie mehrere Packungen mit Covid-19 Tests am Zelt zurück. Ob sie weitere Tests erbeuteten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eine Fahndung nach den Flüchtigen, die lediglich als Personen mit heller Kleidung beschrieben wurden, verlief ohne Ergebnis. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Unbekannten ein Fenster aufgedrückt, um in das Zelt zu gelangen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell