Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Eine 70-jährige Radfahrerin aus Lippstadt wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (17. März 2022) leicht verletzt. Gegen 16.20 Uhr befuhr zuvor eine 35-jährige Autofahrerin aus Soest auf der Schillerstraße in Richtung Juchaczstraße, um dann nach links ihr Fahrt in auf der Schillerstraße fortzusetzen. Im Einmündungsbereich Schillerstraße/Juchaczstraße bemerkte sie die von links querende, vorfahrtsberechtigte Radfahrerin zu spät und touchierte diese mit ihrem Wagen in Höhe des Gepäckträgers. Die 70-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin brachte die Radfahrerin anschließend in ein Krankenhaus, um die Verletzungen untersuchen zu lassen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. (reh)

