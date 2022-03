Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verkehrsunfall auf der Hammer Straße - Drei Leichtverletzte

Werl (ots)

Am Donnerstag (17. März 2022) befuhr ein 69-jähriger Mann aus Arnsberg mit seinem Wagen auf der Hammer Straße vom Zentrum aus in Richtung Hilbeck. Gegen 17.15 Uhr war der Mann durch ein Gespräch mit seiner 41-jährigen Beifahrerin aus Arnsberg kurz abgelenkt, wodurch er zu spät bemerkte, dass die Fahrzeuge vor ihm bereits verkehrsbedingt langsamer wurden. Er fuhr daraufhin dem Wagen eines 40-jährigen Werlers von hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Wagen auf das vor ihm befindliche Auto einer 66-jährigen Autofahrerin aus Werl aufgeschoben. Die Beifahrerin des Arnsbergers, ein zweijähriger Junge, der sich ebenfalls im Wagen befand, sowie der 40-jährige Autofahrer aus Werl wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 41-Jährige und das Kind wurden zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 18.000 Euro geschätzt. Der Verkehr war für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt. (reh)

