Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Staufenberg - Wirtschaftlicher Totalschaden

Gernsbach (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es gegen 2.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen der Wolfsschlucht und Staufenberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-Jähriger war in Richtung Staufenberg unterwegs als er mutmaßlich infolge Fahrbahnglätte und den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der linken Fahrzeugseite in die dortige Schutzplanke prallte. Hierbei entstand ein Schaden von insgesamt 11.000 Euro. Da der Mann sein beschädigtes Fahrzeug in einer dortigen Parkbucht abstellte und sich von der Unfallstelle entfernte erwartet ihn nunmehr auch noch ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell