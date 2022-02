Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung

Renchen (ots)

Mehrere Streifen des Polizeipräsidiums Offenburg mussten in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einer körperlichen Auseinandersetzung in die Eisenbahnstraße anrücken. Kurz nach 1 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass es zu einer Schlägerei mit mehreren Personen gekommen sei, bei der auch Messer eingesetzt wurden. Nachdem die Lage vor Ort beruhigt werden konnte, stellte sich die Abklärung des Tathergangs aufgrund der sprachlichen Barrieren als schwierig heraus. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegt der Grund für die Auseinandersetzung offenbar im Bereich von Geschäften mit Betäubungsmitteln. Insgesamt wurden durch den Vorfall vier Personen zum Teil schwer verletzt und in den umliegenden Krankenhäusern behandelt. Die Ermittlungen zum Tathergang und der Beteiligung der anwesenden Personen ist nun Aufgabe der Ermittler der Kriminalpolizei Offenburg.

/pi

