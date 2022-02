Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Unfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen

Muggensturm (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht am frühen Sonntagmorgen beschäftigte die Beamten des Polizeireviers Gaggenau über mehrere Stunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein 16-Jähriger den Fahrzeugschlüssel eines Familienmitgliedes entwendet haben und mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Gegen 6 Uhr fuhr der jungen Mann offensichtlich mit zwei weiteren Personen auf der Hauptstraße, als er einen ordnungsgemäß geparkten Ford gestreift haben soll und anschließend seine Fahrt fortsetzte. Ein Zeuge stellte den beschädigten Audi gegen 7 Uhr in der Werderstraße fest und informierte die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Teenager als Fahrer des Fahrzeugs ermittelt werden. Es ergaben sich Hinweise, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen mit dem Audi unterwegs war. Aufgrund dessen musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er muss mit mehreren Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht und des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss rechnen. Darüber hinaus erwartet ein Familienmitglied eine Strafanzeigen wegen des Vortäuschens einer Straftat, da wider besseren Wissens behauptet wurde, dass der Audi von unbekannten Personen entwendet worden sei. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 25.000 Euro.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell