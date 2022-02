Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Psychischer Ausnahmezustand

Rastatt (ots)

Ein 36-Jähriger rief am Sonntagnachmittag mit seinem Verhalten die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf den Plan. Mehrere Anrufer meldeten gegen 15:45 Uhr, dass ein Mann in der Kaiserstraße herumschreien und randalieren würde. Die eintreffenden Beamten konnten den Mittdreißiger unter Widerstand vorläufig festnehmen. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann mehrere Personen bedroht und verletzt haben soll. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Bedrohung. Durch sein Verhalten entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er in eine Spezialklinik gebracht.

