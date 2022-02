Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Spiegelberührung mit Gegenverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dreilinden, Mittwoch, 23.02.22, 13.30 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) Am Mittwoch, 23.02.22, 13.30 Uhr kam es im Bereich der Straße Dreilinden in Bad Gandersheim zu einem Unfall mit leichtem Sachschaden. Zwei 45 und 80-jährige Bad Gandersheimerinnen befuhren mit ihren Pkw in entgegengesetzter Richtung die Straße Dreilinden in Bad Gandersheim. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam es bei der Begegnung der beiden Pkw zu einer Berührung der Außenspiegel, was zu einer Beschädigung beider Spiegel geführt hat. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 200,- EUR

