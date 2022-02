Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Einbeck (ots)

Dassel (rod)

Am Mittwoch, den 23.02.2022, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kfz im Zeitraum 09.30 Uhr bis 13.00 Uhr gegen einen Gartenzaun eines Grundstückes am Ende der Elbinger Straße in Dassel. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen, hatte sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Dassel oder Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell