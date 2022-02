Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Retzen. Zwei Menschen bei Unfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (16. Februar 2022) auf der Kreuzung Ostwestfalenstraße/Sylbacher Straße ereignet hatte, verletzten sich die beiden Unfallbeteiligten und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Gegen 14:45 Uhr befuhr der 42-jährige Fahrer eines Renaults aus Detmold mit seinem Wagen die Sylbacher Straße. Die Kreuzung beabsichtigte er geradeaus in Richtung Retzen zu überqueren. Dabei übersah er offenbar den Ford einer 34-jährigen Frau aus Leopoldshöhe. Diese war auf der Ostwestfalenstraße in Richtung Lemgo unterwegs und konnte den Zusammenstoß mit dem kreuzenden Renault nicht mehr verhindern. Der Renault wurde auf eine Verkehrsinsel geschleudert. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro. Die Feuerwehr reinigte anschließend die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Zeugen des Verkehrsunfalls, die noch nicht polizeilich erfasst wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter 05231/6090 zu melden

