POL-FR: Endingen: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen -- Am Freitag, 05.11.2021, ereignete sich um 18:00 Uhr in Endingen, Am Schelmengraben, ein Verkehrsunfall, bei dem sich einer der beiden Unfallbeteiligten unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren mit dem ordnungsgemäß geparkten Pkw Mercedes V-Klasse, welche dadurch an der Stoßstange hinten links beschädigt wird. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens EUR 1.500,00.

Nach dem Zusammenstoß setzte der Verursacher seine Fahrt unvermittelt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden.

Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen dunklen Pkw VW (vermutlich das Modell "Golf Plus").

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter Telefon 07641/5820 in Verbindung setzen.

Stand: 06.11.2021, 10:00 Uhr

