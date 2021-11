Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Versuchte räuberische Erpressung Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter klopfte am Donnerstag, 04.11.2021, kurz vor 11.00 Uhr, an die verschlossene Tür eines Juweliergeschäftes in der Basler Straße. Die Inhaberin ließ den Unbekannten hinein und dieser habe dann auf Englisch die Herausgabe von Bargeld gefordert. Hierbei habe der Unbekannte wohl ein Schweizer Taschenmesser in der Hand gehabt. Als die Inhaberin auf Englisch entgegnet habe, dass dies nicht lustig sei, habe der Unbekannte sein Messer wieder eingesteckt und sei ohne Beute aus dem Geschäft geflüchtet. Eine groß angelegte Fahndung verlief erfolglos. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Dieser wird wie folgt beschrieben: zwischen 35 und 45 Jahre alt, etwa 180 bis 190 Zentimeter groß, kräftige Statur. Bekleidet soll er mit einer dunkelblauen Windjacke mit aufgesetzter Kapuze sowie einer dunkeln Jeanshose gewesen sein und habe eine schwarze OP-Maske getragen. Erreichbar ist das Kriminalkommissariat Lörrach unter der Telefonnummer 07621 176-0, oder per Email unter loerrach.kk@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell