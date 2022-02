Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Opferstock aufgebrochen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte brachen am Mittwoch (16. Februar 2022) zwei Opferstöcke in der katholischen Kirche in der Mittleren Straße auf. Die Täter entkamen zwischen zirka 9.00 und 15.30 Uhr unerkannt mit dem Bargeld aus der Kirche. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kripo entgegen, Telefon 05231/6090.

