Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Zwischenbilanz sturmbedingter polizeilicher Einsätze bis 8 Uhr.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16. - 17. Februar 2022) zählte die Leitstelle der Polizei Lippe aufgrund des Unwetters über NRW 40 wetterbedingte Einsätze im Kreisgebiet. In Blomberg und Lemgo wehten Trampolins davon und beschädigten zum Teil abgestellte Fahrzeuge. Bei drei Verkehrsunfällen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Eine 45-jährige Frau aus Dörentrup wurde leicht verletzt, als sie auf der Lütter Straße in Lemgo-Voßheide aufgrund einer Orkan Böe von der Straße abkam. Gegen 4:45 Uhr wurde ihr Mercedes von der Böe erfasst und in den Straßengraben gedrückt. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum.

