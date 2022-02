Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Sabbenhausen. 63-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Mithilfe.

Lippe (ots)

Seit Dienstag (15. Februar 2022) wird die 63-jährige Helga J. vermisst. Zuletzt wurde sie am Morgen in Sabbenhausen gesehen. Frau J. befindet sich in einem labilen gesundheitlichen Zustand und ist auf Medikamente angewiesen. Nimmt sie diese nicht regelmäßig ein besteht die Gefahr, dass sie sich oder aber Dritten etwas antut.

Frau J. ist schlank, etwa 158 cm groß, hat dunkle Augen und graues Haar. Sie ist Brillen-Trägerin und hatte zuletzt eine schwarze Jacke mit Glitzerstreifen nebst Kapuze mit Pelzkragen und Halbstiefel mit einem zirka 5 cm hohen Absatz an. Bilder der Frau finden Sie auf unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/74179. Hinweise zum Aufenthaltsort von Helga J. nimmt die Kripo in Detmold unter 05231/6090 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell