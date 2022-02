Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Einbrüche in Scheunen und Schrebergärten.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (14. - 15. Februar 2022) brachen bislang Unbekannte in Scheunen und Schrebergarten-Hütten ein. In Barntrup-Sonneborn drangen sie in zwei Hütten und einen Hühnerstall der Kleingartenanlage im Friedrichsweg ein. In einer Gartenhütte und dem Hühnerstall machten sie keine Beute. Nach dem Aufbrechen eines Schlosses einer weiteren Hütte erbeuteten die Einbrecher zwei 20-Liter-Kanister, die jeweils mit Benzin und Kettensägen-Öl befüllt waren.

In Alverdissen brachen Unbekannte die Schlösser von zwei Scheunen auf. Sie agierten in der Neuen Straße und der Humfelder Straße. In beiden Fällen stahlen sie Motor-Kettensägen der Marken "Shindaiwa" und "Stihl" im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Ein Tatzusammenhang kann in allen Fällen nicht ausgeschlossen werden. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231/6090.

