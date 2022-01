Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr öffnet notfallmäßig Tür

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 17:41 Uhr zur Fänkenstraße alarmiert. In einer Wohnung ereignete sich ein medizinischer Notfall. Es bestand Telefon- und Sichtkontakt zu dem Betroffenen, jedoch konnte dieser den Rettungsdienst aus eigener Kraft nicht mehr hereinlassen. Mit Spezialwerkzeug wurde die Wohnungstür nach kurzer Zeit durch die Feuerwehr geöffnet. Nach der notärztlichen Behandlung konnte der Transport in ein Krankenhaus erfolgen. Die Feuerwehr verbaute im Anschluss einen neuen Schließzylinder.

Nach rund 50 Minuten waren die zehn ehrenamtlichen Einsatzkräfte zurück an ihrem Feuerwehrstandort.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell