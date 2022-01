FW-EN: Unfall an Neujahr

Feuerwehr Sprockhövel

Am Neujahrstag kam es gegen 22.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Münster. Ein PKW verunfallte und geriet in die Mittelleitplanke. Ein Insasse des Unfallfahrzeuges wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle gegen den nachfolgenden Verkehr, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Batterie am Unfallfahrzeug ab. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Bindemitteln aufgenommen. Einsatzende war gegen 0.15 Uhr.

