Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garageneinbruch in Eisfeld

Hildburghausen (ots)

Am 11.12.2021 stellte der Besitzer einer Garage in der Coburger Straße in Eisfeld fest, dass diese aufgebrochen wurde. Letztmalig war der Besitzer vor 14 Tagen an seiner Garage. Über den entwendungsschaden ist bis dato nichts bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell