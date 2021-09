Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Schreibwarengeschäft: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0994

Nach einem Einbruch in ein Schreibwarengeschäft in der Dortmunder Innenstadt am 29. August sucht die Polizei nun Zeugen.

In der Nacht zum 29. August - zwischen 4 und 5 Uhr - hatte sich ein unbekannter Täter Zugang zu dem Geschäft an der Brauhausstraße verschafft. Er entwendete hochwertige Schreibwaren und Taschen und entkam mit seiner Beute.

Ersten Ermittlungen zufolge muss der Unbekannte durch eine neben dem Geschäft liegende Tür mehrfach in das Geschäft zurückgekehrt sein. Dabei begegnete er offenbar mindestens einer unbeteiligten Person. Die Polizei sucht nun nach diesem Zeugen, dem der Mann mit den gefüllten Taschen möglicherweise aufgefallen sein könnte. Der Zeuge hatte demnach kurze dunkle Haare und trug ein schwarzes Oberteil (oder Jacke) und blaue Jeans. Möglicherweise ist der derart "bepackte" Täter zudem anderen Zeugen in der dortigen Fußgängerzone aufgefallen.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

