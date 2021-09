Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Einbruch in ein Bürogebäude in der Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0993

Nach einem Einbruch in ein Bürogebäude am Heiligen Weg in der Nacht zu Mittwoch (22. September) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Der zuständige Sicherheitsdienst hatte den Einbruch gegen 0.35 Uhr bei der Polizei gemeldet. An dem Gebäude eingetroffen, umstellten die Beamten dies sofort. So konnten sie kurze Zeit später einen Mann festnehmen, der das Gebäude mit Taschen in der Hand verließ. Darin fanden die Polizisten Diebesgut in Form von hochwertigen elektronischen Geräten. Diese konnten sie den Verantwortlichen noch vor Ort wieder aushändigen.

In dem Gebäude stellten die Einsatzkräfte zwei beschädigte Türen fest.

Der polizeibekannte 36-jährige Dortmunder musste anschließend den Weg ins Polizeigewahrsam antreten. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

