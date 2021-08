Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von lichttechnischen Einrichtungen an geparktem PKW

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, den 17.08.2021, im Zeitraum von 13:40 bis 17:30 Uhr, wurden von einem blauen BMW mit "BIR-" Kennzeichen lichttechnische Einrichtungen durch unbekannte Täter entwendet. Hierbei handelte es sich um die Blinklichtanlage und die Nebenscheinwerfer an der Fahrzeugfront. Die seitlichen Blinker wurden ebenfalls entwendet. Das Fahrzeug befand sich zum Tatzeitpunkt am rechten Fahrbahnrand in der Langenfelder Straße 9 in Idar-Oberstein, Industriegebiet "Im Kreuz", auf Höhe des Werks 7 der Firma Polytec. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bei hiesiger Dienststelle zu melden.

