Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Wahmbeck. In zwei Häuser eingebrochen.

Lippe (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher drangen in zwei Häuser im "Blumental" ein. Ob die Täter Beute machen konnten, steht noch nicht fest. Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag (15. - 16. Februar 2022) hebelten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. In dem Gebäude suchten sie in verschiedenen Räumen nach Wertgegenständen. In unmittelbarer Nachbarschaft hebelten sie ebenfalls die Terrassentür auf. In diesem Fall lässt sich der Tatzeitraum nicht näher eingrenzen. Es ist auch nicht bekannt, ob die Einbrecher das Haus betreten haben. Ihre Beobachtungen zu beiden Einbrüchen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell