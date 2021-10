Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Baumholder, Kennedy-Allee Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Baumholder (ots)

Am frühen Morgen des 30.10.2021 kam es in Baumholder zu einem Verkehrsunfall. Ein mit vier Personen besetzter PKW kollidierte beim Versuch von der Aulenbacher Strasse in die Kennedy-Allee einzubiegen mit einer Straßenlaterne. Die Fahrerin stand mit 2,1 Promille unter starken Alkoholeinfluss. Keiner der Insassen wurde dabei verletzt. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde sichergestellt. Die Fahrzeugführerin wurde anschließend zwecks Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht.

