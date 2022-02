Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Holzdiebstahl

Uslar (ots)

Uslar/Schönhagen B497 (ke) 13.02.-15.02.2022

Ein bisher unbekannter Täter entwendete von einer Wiese im Ahletal, die sich in Höhe des Parkplatzes zwischen Schönhagen und Neuhaus befindet, ca. 2,5 Raummeter Eichenbrennholz im Wert von ca. 200 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-926000.

