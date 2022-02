Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Diebstahl

Uslar (ots)

Uslar (ke) 23.02.2022, 18:15 Uhr

Zwei männliche unbekannte Täter versuchten mit einem gefüllten Einkaufswagen einen Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße zu verlassen, ohne die Ware zuvor bezahlt zu haben. Als der Diebstahl entdeckt wurde, ließen die Täter den vollen Einkaufswagen zurück und flüchteten zu Fuß. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-926000.

