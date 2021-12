Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Meppen (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen wegen diversen Einbruchdiebstählen hat die Polizei in Meppen am 23.09.2021 in einem Gewässer nahe der Straßen Orde bzw. Dammstraße einen aufgebrochener Tresor samt Inhalt aufgefunden. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer. Nach Einschätzung der Polizei war der Tresor bereits längere Zeit der Witterung ausgesetzt. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell