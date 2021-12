Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Gaststätte

Wietmarschen (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es in einer Gaststätte an der Lingener Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter hebelten mit einem bislang unbekannten Gegenstand gewaltsam ein Fenster auf, um sich Zutritt zu verschaffen. In der Gaststätte hebelten die Täter einen Spielautomaten auf und entnahmen etwa 2000 Euro Bargeld. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell