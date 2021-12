Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht

Nordhorn (ots)

Am Montagmorgen, um 07:55 Uhr, kam es auf der Veldhauser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe der Einmündung Fuhlndiek kam einem 35-jährigen Fahrer einer Scania Sattelzugmaschine ein Lkw, vermutlich der Marke Daimler, entgegen. Der bislang unbekannte Fahrer geriet mit seinem Lkw Daimler auf die Spur des 35-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam. Der bislang unbekannte Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell