Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit schwerverletzter Person und hohem Sachschaden

Bielefeld (ots)

(Ku), Bielefeld-Mitte, Heeper Straße / Ziegelstraße Am 03.10.2021 gegen 03:55 Uhr wurden die Leitstelle der Polizei als auch die Rettungsleitstelle der Feuerwehr durch diverse Notrufe über einen Unfall auf der Heeper Straße informiert. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte wurde ein schwer beschädigtes Fahrzeug als auch eine sich über annähernd 150 Meter hinziehende Spur der Verwüstung festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 28jähriger aus dem Kreis Warendorf mit einem Mercedes die Heeper Straße einwärts. In Höhe der Ziegelstraße verlor der Fz-Führer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch die Unfall-Fahrt wurden ein Bushaltestellenhäuschen, eine Hauswand, mehrere geparkte Fahrzeuge sowie Bäume und Verkehrszeichen beschädigt. Der Unfallfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde nach Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, da der Genuss alkoholhaltiger Getränke vermutet wird. Das total beschädigte Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Heeper Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Im Nachgang wurde ein Reinigungsfahrzeug der Stadt Bielefeld angefordert. Der Sachschaden kann zunächst nicht genau beziffert werden. Nach ersten Schätzungen dürfte dieser im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

