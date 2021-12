Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Enkeltrick/Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Bereits am Freitag kam es in den Nachmittagsstunden in Nordhorn zu einem sog. Enkel- bzw. Verwandtentrick. Hierbei gelang es den Tätern der Geschädigten vorzugaukeln, dass deren Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nur gegen Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt werden könne. Während des Telefongesprächs wechselten die Gesprächsteilnehmer fortlaufend. Der Geschädigten wurden verschiedene Rollen, wie Polizeibeamte, Staats- und Oberstaatsanwalt und Richter vorgespielt. Schlussendlich kam es zur Übergabe eines fünfstelligen Betrages an eine unbekannte Frau, die durch die Geschädigte als ca. 35 Jahre alt, ca. 1,55 bis 1,60 m groß, mit dunkelblonden, schulterlangen Haaren, von normaler Statur, bekleidet mit einem knielangen, braun-schwarzen Anorak und einer dunkelbraunen Umhängetasche beschrieben wird. Wer kann Angaben zu der beschriebenen Frau machen, bzw. hat diese in den Nachmittagsstunden des 03.12.2021 in der Nähe des Vechte-Kornmühlenarms am Stadtring in Nordhorn (Gymnasium Nordhorn) zu Fuß oder im Zusammenhang mit einem Pkw gesehen? Hinweise nehmen die Polizeidienststellen in Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 und die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591) 870 entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass diese niemals um Geldbeträge bitten wird. Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen einfach auf. Übergeben Sie jedoch in keinem Fall Geld an unbekannte Personen. Im Zweifel wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell