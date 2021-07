Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Geschwindigkeitskontrollen in der 30. Kalenderwoche

Krefeld (ots)

Wir wollen Sie und Ihre Familien vor schweren Unfällen schützen. Zu schnelles Fahren gefährdet alle, deshalb kontrollieren Stadt Krefeld und Polizei in der 30. Kalenderwoche unter anderem hier: Montag, 26.7.2021 Hückelsmaystraße, Krefelder Straße, Robert-Wirichs-Straße, Venloer Straße, Kurfürstenstraße, Magdeburger Straße, Buddestraße, Dohmenstraße Dienstag, 27.7.2021 Tiergartenstraße, Buddestraße, Wilhelmshofallee, Oberschlesienstraße, Fungendonk, Bataver Straße, Kurfürstenstraße, Am Schicksbaum, Violstraße Mittwoch, 28.7.2021 Violstraße, Dünkirchener Straße, Dießemer Bruch, Westwall, Uerdingerstraße, Neuburgshof, Blumentalstraße, Birkschenweg Donnerstag, 29.7.2021 Europaring, Forstwaldstraße, Kliedbruchstraße, Bruchfeld, Horkesgath, Weiden, Talring, Husarenallee Freitag, 30.7.2021 Buschstraße, Hökendyk, Klever Straße, Vulkanstraße, Blumentalstraße, Plückertzstraße, Am Wallgraben, Maria-Sohmann-Straße Samstag, 31.7.2021 Gladbacher Straße, Ostwall, Moerser Landstraße, Europaring Darüber hinaus müssen Sie im gesamten Stadtgebiet mit kurzfristigen Kontrollen rechnen. (294)

